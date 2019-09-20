Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты

Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения. Так, самолет будет выпускаться сразу в двух версиях: одноместной МиГ-35 и двухместной МиГ-35Д. Также, если верить обнародованным корпорацией характеристикам, МиГ-35 имеет максимальную взлетную массу 24,5 тонны, а на 9 имеющихся у него точках подвески, он в состоянии нести ракетное и бомбовое вооружение общей массой 6,5 тонны.

Еще из интересного можно отметить двигатели самолета — они могут развивать тягу до 18 тысяч килограммов-силы, правда речь здесь идет о совокупной тяге обоих двигателей МиГ-35. На данный момент истребитель развивает скорость до 2,1 тысячи километров в час и при этом в состоянии находиться на высоте до 16 км.

Напомним, что испытания российского истребителя на заводе были завершены еще в декабре 2017 года. В ноябре 2016 года состоялся первый полет предсерийного образца, а в январе 2017-го начались его полномасштабные испытания.