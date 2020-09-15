Характеристики новинок с грядущей презентации Apple утекли в сеть накануне анонса

Источником свежего слива стал популярный интернет-инсайдер Эван Бласс, который более известен под ником Evleaks. Блогер опубликовал в сети информацию о том, какими будут все те устройства, что яблочная компания покажет с виртуальной сцены сегодня.

Так, со слов Бласса, iPad Air 4-го поколения будет построен на базе процессора Apple A14, о котором компания расскажет более подробно в рамках презентации. На основе именно данного чипа должен работать и грядущий iPhone 12. Также ожидается, что новый iPad Air оснастят портом USB-C, который ранее устанавливался лишь в Pro-версии планшета.