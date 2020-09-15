Характеристики новинок с грядущей презентации Apple утекли в сеть накануне анонса
Источником свежего слива стал популярный интернет-инсайдер Эван Бласс, который более известен под ником Evleaks. Блогер опубликовал в сети информацию о том, какими будут все те устройства, что яблочная компания покажет с виртуальной сцены сегодня.
Так, со слов Бласса, iPad Air 4-го поколения будет построен на базе процессора Apple A14, о котором компания расскажет более подробно в рамках презентации. На основе именно данного чипа должен работать и грядущий iPhone 12. Также ожидается, что новый iPad Air оснастят портом USB-C, который ранее устанавливался лишь в Pro-версии планшета.
Вместе с новым iPad Air, от Apple ждут и анонса iPad 8-го поколения, который получит более “простой” чип в лице A12X Bionic, фирменный разъем Lightning и более доступную цену. Также Эван Бласс сообщил о том, что Apple Watch Series 6 будет основан на процессоре Apple S4, что выглядит как опечатка — все дело в том, что даже прошлогодние Apple Watch Series Series 5 были оснащены более продвинутым Apple S5.
Напомним, что последние утечки также утверждают, что вместе с вышеперечисленными гаджетами, Apple, в виде сюрприза, анонсирует новое поколение iPhone 12.