Хэллоуинское фото космоса от NASA напоминает колдовское зелье

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Хэллоуинское фото космоса от NASA напоминает колдовское зельеВыглядит впечатляюще
Во многих странах мира сегодня празднуют праздник Хэллоуин. В первую очередь в США. В связи с этим американское космическое агентство NASA решило не оставаться в стороне и опубликовать очень интересный снимок космического пространства.
На нём можно увидеть целую область, на которой формируются новорождённые звёзды. В этот момент «переплетается» множество разноцветных оттенков — всё это вместе очень сильно напоминает колдовское зелье, разлитое в космосе.
Свежий снимок NASA демонстрирует огромное число молодых звёзд, рассыпанных на фоне облаков газа и пыли. При этом специалисты агентства отдельно подметили схожесть данной туманности с туманностью Ориона — ближайшей к Земле области звездообразования.
Отметим, что фотография была получена, пожалуй, самым знаменитым телескопом — «Хаббл».