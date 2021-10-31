Хэллоуинское фото космоса от NASA напоминает колдовское зелье

На нём можно увидеть целую область, на которой формируются новорождённые звёзды. В этот момент «переплетается» множество разноцветных оттенков — всё это вместе очень сильно напоминает колдовское зелье, разлитое в космосе.

Свежий снимок NASA демонстрирует огромное число молодых звёзд, рассыпанных на фоне облаков газа и пыли. При этом специалисты агентства отдельно подметили схожесть данной туманности с туманностью Ориона — ближайшей к Земле области звездообразования.

Отметим, что фотография была получена, пожалуй, самым знаменитым телескопом — «Хаббл».