Грязные дожди в Москве составляют незначительную долю общих осадков и чаще всего выпадают после долгого периода без дождя. Об этом сообщила Ирина Еремина, эксперт в области химии и климатологии. Эксперт объяснила, что вода дождя является самой чистой водой на Земле, особенно если выпадает с большими осадками. Но если дождь долго отсутствовал и потом выпадает слабый, то он может быть грязным.

Еремина привела пример из 2010 года, когда Москву накрыл смог и долгое время не было дождя. После этого периода выпавшие осадки были очень грязными. Они отличаются от обычных дождей не только концентрацией веществ, но и их составом.

В составе природной воды, включая дождь, присутствуют обычные компоненты: кальций, натрий, калий, магний, аммоний, а также сульфаты, хлориды, нитраты и гидрокарбонаты. Иногда могут встречаться фториды и фосфаты, но в незначительных количествах. Однако такие вещества присутствуют только в грязных дождях.

Итак, грязные дожди в Москве составляют незначительную часть общих осадков. Чистые дожди, которые выпадают часто и с большим количеством осадков, считаются самыми чистыми водами. Однако после периода без дождя, выпавшие осадки могут быть грязными и отличаться от обычных дождей как по составу веществ, так и по их концентрации.