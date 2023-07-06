Химик рассказала, какие пятна можно отстирать только в холодной воде

Когда у вещей появляются пятна от крови, кофе, чая, варенья или молочных продуктов, их нужно стирать только в холодной воде. Такой совет дала Наталья Юрова, эксперт по химии из Государственного университета просвещения. Она объяснила, что горячая вода может вызвать химические реакции, которые заставят пятна ещё сильнее въедаться в ткань.

Юрова рекомендует стирать такие загрязнения только в воде, не превышающей 30 градусов, чтобы предотвратить въедание пятен. Она также советует не стирать при высоких температурах вещи из шелка, шерсти, а также с металлическими нитями и декоративными элементами. Сегодня существует много эффективных средств для удаления пятен в холодной воде, завершила специалистка.

Совет Натальи Юровой о том, что пятна от крови, кофе, чая, варенья и молочных продуктов следует стирать только в холодной воде, основан на химических реакциях. Горячая вода может вызвать свёртывание белков и проникновение пятен ещё глубже в ткань. Поэтому рекомендуется использовать воду температурой не выше 30 градусов для стирки таких загрязнений. Эксперт также отметила, что при высоких температурах не стоит стирать шёлк, шерсть и ткани с металлическими нитями и декоративными элементами. Существует много эффективных средств для удаления пятен в холодной воде, которые могут быть использованы для более успешной стирки.