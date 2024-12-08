Химики доказали безопасность трёх популярных консервантов

Учёные из Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН выяснили, что популярные консерванты — сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) — сохраняют устойчивость при нагревании и ультрафиолетовом излучении. Это делает их безопасными для применения и удобными в хранении. В Минобрнауки отметили, что открытие подтверждает надёжность этих веществ в пищевой и косметической индустрии.

Специалисты из лаборатории кристаллохимии института подробно изучили структуру сорбатов, используя рентгеновские методы. Исследователи получили кристаллы консервантов, чтобы изучить их поведение при температурных изменениях и под воздействием УФ-лучей. Младший научный сотрудник Паулина Калле рассказала, что ранее считалось, будто нагревание сорбата калия может вызывать химические реакции, потенциально вредные для здоровья, однако оказалось, что это лишь структурная перестройка вещества.

Результаты исследования показали, что сорбаты остаются стабильными и безопасными даже при нагреве до 160°C. Подобные свойства обнаружены и у других консервантов этой группы. Открытие подтверждает, что использование сорбатов в качестве добавок не несёт рисков, что особенно важно для пищевой промышленности, где стабильность и безопасность ингредиентов играют ключевую роль.