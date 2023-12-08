Хинштейн: о полном запрете VPN в России речи нет

Все больше людей в России используют VPN-сервисы, особенно в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и других. За последний год количество пользователей этих сервисов выросло на 37%, что вызывает некоторые опасения. Хотя VPN-сервисы часто рекламируются как инструменты для обеспечения безопасности в интернете, на практике они могут привести к утечке личных данных.

Решение использовать VPN остаётся на усмотрение каждого человека, и не планируется полный запрет на их использование в России. Вместе с тем, Роскомнадзор активно пресекает доступ к запрещённой информации, что делает обсуждение и использование подобных технологий все более актуальными в современном обществе.