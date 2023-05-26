Хирург раскрыла признаки старения, незаметные на первый взгляд

Пластический хирург Виктория Блинова рассказала о тех неочевидных признаках старения, которые мы не всегда замечаем сразу.

Одно из первых изменений, которые происходят с нашим лицом с годами, это потеря объёма. Из-за этого начинают изменяться свет и тень на нашем лице, а брови становятся ниже.

Также врач обратила внимание на то, что при старении на лице начинают появляться морщинки, которые иногда называют «марионетками». Кожа теряет упругость и становится сухой.

Но это не всё. Одним из наиболее заметных признаков старения является изменение состояния кожи на шее. Она становится тоньше и менее упругой, начинают появляться так называемые «кольца Венеры».

Всё это происходит из-за потери коллагена, который мы теряем с возрастом.

Врач добавила, что ещё одним признаком старения является изменение пигментации кожи. Из-за воздействия ультрафиолетовых лучей или гормональных изменений, цвет кожи может становиться менее равномерным.