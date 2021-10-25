Хирург рассказала, в каком случае употребление молока может состарить лицо

Так, по словам хирурга, постареть лицо из-за молока может у людей, имеющих непереносимость лактозы. Проявляется она в виде диареи, боли в животе и метеоризме после употребления в пищу любых молочных продуктов.

Причем у некоторых данная непереносимость не проявляется в виде вышеперечисленных симптомов, а протекает скрытно. В этом случае человек и рискует столкнуться с так называемым “молочным лицом”.

“Диетологи давно обратили внимание на то, что люди, злоупотребляющие молоком, часто имеют опухшие верхние веки, мешки или пигментацию под глазами, склонны к одутловатости и проявлениям акне даже в зрелом возрасте. Уже не говоря о том, что у любителей молока практически всегда имеются проблемы с лишним весом”, — поделилась Гавашели.

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