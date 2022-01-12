Хирург "выжег" свои инициалы на печени пациентов

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Хирург "выжег" свои инициалы на печени пациентовПочти 10 лет назад
В 2013 году Саймон Брамхолл работал в University Hospitals Birmingham NHS Foundation, тогда, с помощью аппарата с аргоновым лучом, он нарисовал свои инициалы на печени у двух своих пациентов, у одного из которых через неделю после операции наступили осложнения.
Инициалы Брамхолла были обнаружены после того, как уже другой врач провел операцию.
Трибунальная служба по делам практикующих врачей назвала этот поступок “проявлением профессионального высокомерия”, добавив, что Саймон "нарушил" доверие между пациентами и врачами, после чего имя Брамхолла было исключено из реестра врачей.
В ходе слушаний выяснилось, что действия Брамхолла нанесли "значительный эмоциональный ущерб" одному из пациентов, хотя и не причинили никакого "длительного физического ущерба".
BBC также сообщила, что он был отстранен от своей профессии как минимум на пять месяцев.
Источник: Express Daily