Хирург "выжег" свои инициалы на печени пациентов

Инициалы Брамхолла были обнаружены после того, как уже другой врач провел операцию.

Трибунальная служба по делам практикующих врачей назвала этот поступок “проявлением профессионального высокомерия”, добавив, что Саймон "нарушил" доверие между пациентами и врачами, после чего имя Брамхолла было исключено из реестра врачей.

В ходе слушаний выяснилось, что действия Брамхолла нанесли "значительный эмоциональный ущерб" одному из пациентов, хотя и не причинили никакого "длительного физического ущерба".

BBC также сообщила, что он был отстранен от своей профессии как минимум на пять месяцев.