Хирурги на Земле удаленно управляли роботом на МКС

Технология также может быть использована для разработки методов хирургии с дистанционным управлением на Земле для обслуживания изолированных районов.

Робот под названием spaceMIRA, разработан Virtual Incision (VIC) совместно с Университетом Небраски. Он был отправлен на МКС в конце января на борту ракеты SpaceX. Его установкой на МКС занималась астронавт NASA Лорал О’Хара, находящаяся в космосе с сентября прошлого года. Эксперимент длился около двух часов и в нем участвовали шесть хирургов.

Одной из сложностей оказалась задержка времени, примерно 0,85 секунды, между хирургическим центром на Земле и МКС. В будущем, робот spaceMIRA может стать ключевым элементом будущих космических медицинских миссий, обеспечивая возможность проведения неотложных операций в условиях многолетних космических полетов.