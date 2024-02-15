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Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 17:48
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Хирурги на Земле удаленно управляли роботом на МКС

Во время операции
Хирурги с Земли впервые управляли небольшим роботом на борту Международной космической станции (МКС). Эксперимент, проведенный на резиновых лентах, считается «огромным успехом» и является новым шагом в разработке космической хирургии, которая может потребоваться для лечения чрезвычайных ситуаций во время многолетних пилотируемых полетов, таких как на Марс.
Хирурги на Земле удаленно управляли роботом на МКС

© Ferra.ru

Технология также может быть использована для разработки методов хирургии с дистанционным управлением на Земле для обслуживания изолированных районов.

Робот под названием spaceMIRA, разработан Virtual Incision (VIC) совместно с Университетом Небраски. Он был отправлен на МКС в конце января на борту ракеты SpaceX. Его установкой на МКС занималась астронавт NASA Лорал О’Хара, находящаяся в космосе с сентября прошлого года. Эксперимент длился около двух часов и в нем участвовали шесть хирургов.

Одной из сложностей оказалась задержка времени, примерно 0,85 секунды, между хирургическим центром на Земле и МКС. В будущем, робот spaceMIRA может стать ключевым элементом будущих космических медицинских миссий, обеспечивая возможность проведения неотложных операций в условиях многолетних космических полетов.

Хирурги на Земле удаленно управляли роботом на МКС
© Craig Chandler | University Communication and Marketing