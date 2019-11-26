Хирурги начали использовать искусственный интеллект для определения параметров красоты

Было выявлено, что порядка 35% американских компаний применяют технологию, которая подразумевает предварительную оценку компьютером фотографии клиента для разработки 3D модели лица. Так, созданная искусственным интеллектом модель плавно отображает движение, внешние данные, а также выражение лица человека. Далее алгоритм изучает вероятные изменения и выдает процент роста привлекательности, которой клиент сможет получить после проведения операции.

Однако не все эксперты в восторге от новых технологий, кроме того, многие из них видят опасность в передаче анализа красоты компьютеру. По словам специалистов, использование искусственного интеллекта в данной сфере может унифицировать внешность людей. ”Использование искусственного интеллекта при эстетических оценках может разрушить культурное разнообразие красоты”, — опасается пластический хирург Юнген Коймизу.