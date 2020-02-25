Хирурги впервые пересадили человеку руку от живого донора

Так, в качестве пациента выступил 31-летний мужчина, лишившийся руки в результате производственной травмы еще в 2016 году. Донором же оказался другой мужчина, который также столкнулся с производственной травмой, в результате которой врачи ампутировали ему руку — специалисты опасались заражения крови. Что интересно, при всем при этом конечность сохранила свои основные функции, в связи с чем ее признали пригодной для пересадки.

”Операция, проведенная в 108-м госпитале, стала первым в мировой хирургической практике случаем пересадки конечности от живого донора. Операция продолжалась в течение восьми часов, с 10 утра до 6 вечера. Хирургам пришлось соединить 36 мышц и две большие кости, а также множество других тканей”, — рассказал руководитель операции хирург Нгуен Тхе Хоанг.