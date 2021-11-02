Хитовые «умные» часы Xiaomi Redmi Watch 2 показали на «живых» фотографиях

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Хитовые «умные» часы Xiaomi Redmi Watch 2 показали на «живых» фотографияхИх продают за 62 доллара
В сети появились “живые” фото “умных” часов Xiaomi Redmi Watch 2, которые поступили в продажу вчера. Напомним, что уже за первые два часа их продажи превысили показатель в 30 000 единиц.
Фотографиями новинки поделился на своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo президент Xiaomi Group China и по совместительству генеральный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing).
Часы получили 1,6 дюймовый AMOLED экран с поддержкой NFC, GPS, ГЛОНАСС и Beidu. Также устройство оснащено датчиком для мониторинга пульса и уровня насыщения крови кислородом. Xiaomi Redmi Watch 2 оснащены 117 режимами тренировок, влагозащищенностью, а заряжать их можно с помощью магнитного зарядного устройства. Время автономной работы составляет 12 дней.
Источник: Weibo