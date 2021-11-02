Хитовые «умные» часы Xiaomi Redmi Watch 2 показали на «живых» фотографиях

Часы получили 1,6 дюймовый AMOLED экран с поддержкой NFC, GPS, ГЛОНАСС и Beidu. Также устройство оснащено датчиком для мониторинга пульса и уровня насыщения крови кислородом. Xiaomi Redmi Watch 2 оснащены 117 режимами тренировок, влагозащищенностью, а заряжать их можно с помощью магнитного зарядного устройства. Время автономной работы составляет 12 дней.