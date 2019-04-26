Хлеб оказался смертельно опасен

Потребление хлеба может оказаться чревато для здоровье. Об этом рассказывается в исследование, опубликованном на сайте Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете.

Международная группа учёных обнаружила опасность пропионата. Его потребление может приводить к гормональным нарушением, которые, в свою очередь, повышают риск диабета и ожирения. Пропионат сейчас используется в изготовлении хлебобулочных изделий.

Чтобы проверить свои гипотезы, учёные сначала поставили эксперимент на мышах. В результате, предотвращающая появление плесени в хлебе короткоцепочечная жирная кислота приводила к росту уровня гормонов глюкагона и норадреналин, а также белка-переносчика жирных кислот FABP4. Мышиная печень начинала производить больше глюкозы и появлялась гипергликемия, что является признаком сахарного диабета.

Затем учёные провели эксперимент на двух группах здоровых людей-добровольцев по 7 человек каждая. Одна получала пищу с плацебо, вторая — пищу с одним граммом пропионата. У второй наблюдалась повышенная выработка гормонов, ведущая к нарушениям метаболизма.