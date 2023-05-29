Хлеб всему голова. А ещё повышающий риск рака продукт

В своём Telegram-канале он поделился информацией о негативных последствиях регулярного употребления газировки, белых макарон, хлеба и риса, которые могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Доктор объяснил, что при частом употреблении таких продуктов уровень сахара в организме повышается, что в свою очередь вызывает выброс инсулина.

Однако при постоянных всплесках инсулина рецепторы в организме теряют чувствительность к нему и перестают правильно реагировать на уровень инсулина в крови. Это может привести к различным проблемам, включая неконтролируемый рост тканей, в том числе раковых опухолей.

В качестве признаков резистентности к инсулину доктор отметил избыточный вес и выпирающий живот, а также появление толстых вельветовых складок кожи и потемнение кожи в области подмышек, под грудью и в других складках.

Ещё одним симптомом может быть боль, похожая на судороги, в мышцах.