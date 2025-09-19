Хочешь туалетную бумагу? Сначала посмотри рекламу — новый «эксперимент» в Китае

Как сообщает China Insider, в некоторых общественных туалетах теперь установлены специальные диспенсеры, снабжённые QR-кодом. Чтобы получить небольшую порцию бумаги, посетителям необходимо отсканировать код и просмотреть рекламу на своём смартфоне.

Если же человек хочет избежать просмотра ролика или получить больше бумаги, ему предлагают заплатить 0,5 юаня (около 70 центов). Власти объясняют нововведение борьбой с чрезмерным расходом бумаги и стремлением снизить бытовые отходы.

Однако у пользователей такие меры вызвали ассоциации с антиутопией Джорджа Оруэлла. В комментариях под публикацией China Insider многие сравнивают ситуацию с системой социального кредита и тотальным контролем.

Стоит отметить, что подобные эксперименты проводились и раньше. Ещё в 2017 году в пекинском парке Храм Неба появились автоматы, выдававшие туалетную бумагу только после распознавания лица, что тогда вызвало волну критики из-за вмешательства в личную жизнь.