Ход конём: GitHub начали использовать для распространения вирусов

Поскольку GitHub — одновременно сервис для хостинга и совместной проектной разработки, а также что-то вроде социальной сети, ставка на «вшивание» вредоносного кода в легальные репозитории приводит к эффективности таких атак. Ранее для этого использовались облачные платформы Discord, Google Drive, Dropbox, OneDrive.

И раньше остановить, а тем более обнаружить распространение зловредов или заблокировать ботнет, «поселившийся» в облаке, было крайне затруднительно. Никто не рискнёт отключить весь сервис, чтобы справиться с вирусом.

Поэтому такой способ распространения вредоносного кода стал новым шагом в развитии вредоносных кампаний.