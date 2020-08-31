Ходьбу на цыпочках назвали новым способом похудения

Так, специалисты из США выяснили, как именно меняется расход энергии при ходьбе в зависимости от постановки стопы. Так, в качестве “обычной ходьбы” было принято считать движение, при котором шаг начинается с пятки, а масса тела в дальнейшем перемещается на носок.

”Характерный для людей способ ходьбы позволяет расходовать меньше энергии, поэтому если вы хотите тратить энергию, то нужно передвигаться на цыпочках”, — заявили авторы исследования, добавив, что выводы были сделаны на основе проведенных экспериментов.

Например, в случае, когда человек переходил на ходьбу на цыпочках, он начинал расходовать энергию на 50-80% интенсивнее. К тому же, по словам ученых, подобный тип передвижения усиливает нагрузку на некоторые мышцы, что также благотворно влияет на процесс сброса лишнего веса.