Холодильник, стиральная машина и телевизор: россияне назвали самую ценную для себя технику

Большинство опрошенных признали, что не могут обойтись без холодильника, стиральной машины и телевизора, считая эти устройства наиболее ценными в хозяйстве.

Исследование показало, что 23% респондентов считают холодильник самым важным устройством в доме, стиральную машину выделили 20% участников, а телевизор оказался необходимым для 15%.

При выборе бытовой техники россияне в первую очередь ориентируются на цену (26%), качество (25%) и функциональность (22%). Важным фактором также является бренд (13%). Средний срок службы техники составляет от 5 до 10 лет, как указали 47% респондентов, а 33% заявили, что их устройства служат более 10 лет.

Кроме того, 26% россиян приобрели бытовую технику в кредит, а 10% страхуют свои покупки, признавая высокую стоимость и важность этих устройств в повседневной жизни.