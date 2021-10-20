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Холодные руки оказались одним из признаков болезни Рейно

А также заболеваний щитовидной железы
Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян предупредил, что холодные руки могут стать сигналом проблем со здоровьем. При таком симптоме в первую очередь необходимо понять, почему он возник.
Холодные руки оказались одним из признаков болезни Рейно

Врач уточнил, что в некоторых случаях холодные руки являются нормой — например, в холодное время года, при низкой температуре воздуха. «Но если руки холодные вне зависимости от времени года и температуры в помещении, то это может говорить о некоторых проблемах со здоровьем», — подчеркнул Кярам Азатян.

Хирург назвал холодные руки признаком таких серьезных заболеваний, как атеросклероз и сахарный диабет. Кроме того, этот симптом может свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы и других гормональных сбоях. Холодные руки также наблюдаются при болезни Рейно, при которой у человека нарушается кровообращение стоп и кистей рук.

Причин может быть достаточно много, и чтобы помочь человеку с такой проблемой, мы рекомендуем в первую очередь отказаться от вредных привычек, добавить в жизнь физическую активность и спорт, прислушиваться к рекомендациям врачей, регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина”, — посоветовал врач.