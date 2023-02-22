Хорошие отношения с любимыми и друзьями оказались важнее спорта и диеты для здоровья женщин в пожилом возрасте

Участницам в 1996 году было от 45 до 50 лет и до 2016 году их здоровье и самочувствие отслеживались каждые три года с помощью анкетирования. В итоге исследование сосредоточилось на 8 тысячах женщин, более чем у половины из которых за 20 лет исследований развились множественные хронические заболевания.

Выяснилось, что их объединяет низкий уровень образования, недостаточный для желаемого качества жизни доход, избыточный вес или ожирение. Эти женщины были физически неактивны, курили и имели хирургически индуцированную менопаузу. Но важнее всего для исследователей был тот факт, что женщины в этой группе жаловались на низкую удовлетворённость своими отношениями в семье, с друзьями, на работе. Специалисты пришли к выводу, что у этих женщин «более чем в два раза выше вероятность накопления нескольких хронических заболеваний после полной корректировки потенциально опасных факторов», чем у женщин с высокой удовлетворённостью отношениями.

Причём в отношении последних даже доход, образование и забота о здоровье не давали столь полной картины об уровне здоровья и качестве жизни, как эмоциональная удовлетворённость отношениями и вовлёченность в социум.