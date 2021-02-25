Хорошие поступки оказались полезными для здоровья

В научной работе поучаствовали порядка 24 школьников, которых поделили на две группы. Подросткам первой группы дали задание помогать младшим ученикам на протяжении двух месяцев, тогда как участникам второй группы этого делать не нужно было. В результате было установлено, что участники, которые проявляли доброту по отношению к другим и получали от этого удовольствие, имели более низкие показатели артериального давления. По словам исследователей, это действие сопоставимо с эффектом таблеток от гипертонии.

Подобный эксперимент проводили и калифорнийские ученые, которые попросили добровольцев совершать незначительные положительные поступки в рамках определенного времени. Впоследствии выяснилось, что эти действия способствовали снижению активности генов лейкоцитов, которые имеют связь с воспалительными процессами.