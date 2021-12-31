Сегодня в 16:09

Хорошо пошла: ВМФ России более 10 раз запустил ракету «Циркон»

И сколько всего запусков было за год

Северный флот России сообщил, что в ходе цикла испытаний более десяти раз успешно запустили новую гиперзвуковую ракету «Циркон». Большая часть запусков происходила с борта надводного корабля, остальная — с подводной лодки.