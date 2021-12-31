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Хорошо пошла: ВМФ России более 10 раз запустил ракету «Циркон»И сколько всего запусков было за год
Северный флот России сообщил, что в ходе цикла испытаний более десяти раз успешно запустили новую гиперзвуковую ракету «Циркон». Большая часть запусков происходила с борта надводного корабля, остальная — с подводной лодки.
Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", выполнив в общей сложности около десяти пусков.
Пресс-служба Северного флота России
При этом уточняется, что две испытательные стрельбы «Цирконом», из общего числа запусков, отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск».
В пресс-службе Северного флота рассказали, что в этом году обеспечили более 70 испытаний нового вооружения, в том числе, гиперзвуковой ракеты «Циркон» и авиационного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».
Источник: Интерфакс