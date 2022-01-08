Хорватия так и не решила, стоит ли принимать от США бесплатные бронемашины M2 Bradley

И вот, на дворе январь 2022-го, а Загреба до сих пор не смогла определиться — будет она принимать подарок от Соединённых Штатов или нет. При этом уже известно, что страна должна принять окончательное решение в ближайший месяц.

Изначально планировалось, что Хорватия отправит 60 единиц бронемашин M2 Bradley в войска, а 24 машин пустит на запчасти. Правда, несмотря на бесплатность самих боевых единиц, страна должна будет потратиться на дальнейшую модернизацию и обучение экипажей.

В то же время в США заявили о готовности выплатить еще 25 млн долларов на ремонт вводимых в эксплуатацию 60 бронемашин.