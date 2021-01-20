Хорватские эксперты впечатлились российским флотом в Арктике

Речь идёт о результате недавней реорганизации структуры Вооруженных сил России, после которой создали отдельную новую единицу — Военный округ Северного флота, передаёт Planet Today. Благодаря этому четыре независимые боевые силы, находящиеся в четырёх разных федеральных единицах, сумели увеличить степень совместного взаимодействия и самостоятельности.

Отметим, что на данный момент именно Северный флот обладает самым весомым уровнем ядерного сдерживания в сравнении с прочими отечественными флотами. Большую роль в этом сыграло наличие в его составе ракетных комплексов С-350, С-400 и «Панцирь-С», а также испытание на кораблях гиперзвуковых ракет «Циркон».