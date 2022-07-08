Хотели как лучше: IKEA хотят засудить после финальной распродажи в России

Речь идёт о невозможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров. Таким образом, решение компании провести распродажу товаров накануне окончательного ухода из России — не улучшающий ситуацию поступок.

Сообщается, что на основании закона «О защите прав потребителей», IKEA, как юридическое лицо, несёт перед российскими гражданами обязанности изготовителя, импортёра и продавца.

Стоит, правда, отметить, что сама IKEA предупредила покупателей, что гарантийный срок на все товары, купленные в рамках распродажи 5 июля, составит не более 2 месяцев с момента приобретения.