Хотели как лучше: IKEA хотят засудить после финальной распродажи в России

Хотели как лучше: IKEA хотят засудить после финальной распродажи в РоссииИ всё из-за наплевательского отношения к российскому потребителю
Речь идёт о невозможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров. Таким образом, решение компании провести распродажу товаров накануне окончательного ухода из России — не улучшающий ситуацию поступок.
Сообщается, что на основании закона «О защите прав потребителей», IKEA, как юридическое лицо, несёт перед российскими гражданами обязанности изготовителя, импортёра и продавца.
Стоит, правда, отметить, что сама IKEA предупредила покупателей, что гарантийный срок на все товары, купленные в рамках распродажи 5 июля, составит не более 2 месяцев с момента приобретения.
Вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, мы наблюдаем попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи и покинуть рынок.
Представители организации заяили, что иск против IKEA призван помешать компании заниматься недобросовестной практикой.