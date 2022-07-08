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Хотели как лучше: IKEA хотят засудить после финальной распродажи в России

И всё из-за наплевательского отношения к российскому потребителю
Российская организация «Общественная потребительская инициатива» подала иск в суд на IKEA из-за того, что шведская компания уходит с российского рынка, не обеспечив права покупателей.
Хотели как лучше: IKEA хотят засудить после финальной распродажи в России

Речь идёт о невозможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров. Таким образом, решение компании провести распродажу товаров накануне окончательного ухода из России — не улучшающий ситуацию поступок.

Сообщается, что на основании закона «О защите прав потребителей», IKEA, как юридическое лицо, несёт перед российскими гражданами обязанности изготовителя, импортёра и продавца.

Стоит, правда, отметить, что сама IKEA предупредила покупателей, что гарантийный срок на все товары, купленные в рамках распродажи 5 июля, составит не более 2 месяцев с момента приобретения.

Вместо того чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, которые необходимы для выполнения требований покупателей, мы наблюдаем попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи и покинуть рынок.

Олег Павлов
Председатель ОПИ

Представители организации заяили, что иск против IKEA призван помешать компании заниматься недобросовестной практикой.

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