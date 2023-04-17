«Хотим как у Apple»: Xiaomi впервые добьётся одинаковой цветопередачи сразу не смартфоне, телевизоре и планшете

«Хотим как у Apple»: Xiaomi впервые добьётся одинаковой цветопередачи сразу не смартфоне, телевизоре и планшетеЗаявка на проход в высшую лигу
Президент Xiaomi и Redmi, Лу Вейбинг, объявил о предстоящем анонсе не только смартфона Xiaomi 13 Ultra и планшетов серии Xiaomi Pad 6, но и нового флагманского телевизора Xiaomi Master 86 Mini LED.
Фото: Weibo
Впервые в истории бренда телевизор, смартфон и планшет будут иметь одинаковую цветопередачу, что является золотым стандартом высокого класса в эпоху точной настройки качества изображения.
Лу Вейбинг поделился тизером, на котором изображены предполагаемые новинки компании. Он также накануне подтвердил, что новая серия планшетов Xiaomi Pad 6 будет оснащена интеллектуальной сенсорной клавиатурой.
Напомним, что презентация с полноценным анонсом новинок запланирована на завтра, 18 апреля. При этом буквально несколько часов назад компания представила Xiaomi 13 Ultra, раскрыв основные его характеристики, но умолчав цену и сроки запуска.