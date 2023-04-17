«Хотим как у Apple»: Xiaomi впервые добьётся одинаковой цветопередачи сразу не смартфоне, телевизоре и планшете

Впервые в истории бренда телевизор, смартфон и планшет будут иметь одинаковую цветопередачу, что является золотым стандартом высокого класса в эпоху точной настройки качества изображения.

Лу Вейбинг поделился тизером, на котором изображены предполагаемые новинки компании. Он также накануне подтвердил, что новая серия планшетов Xiaomi Pad 6 будет оснащена интеллектуальной сенсорной клавиатурой.