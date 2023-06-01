Хотите бросить курить? У доктора Мясникова есть советы для вас

Специалист рекомендовал поменять образ жизни, а также избегать компании курильщиков и заниматься спортом.

Мясников предупредил о рисках сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, связанных с курением. Он считает, что никотиновая зависимость — это хроническое заболевание, которое требует лекарственного лечения и психологической поддержки со стороны специалистов.

Он также посоветовал избегать факторов риска для возобновления курения, таких как нахождение в компании курильщиков, утреннее желание на сигарету, употребление кофе, алкоголя, стресса и плотной пищи.

Мясников призывает изменить стиль жизни, избегать курящей компании и занять себя спортом или выйти в отпуск, чтобы отвлечься от привычки. Он также упоминает связь между курением и развитием сахарного диабета.