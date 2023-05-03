Хотите быть бодрым с самого утра? Ешьте эти продукты на завтрак

Хотите быть бодрым с самого утра? Ешьте эти продукты на завтракИ все они очень даже доступны
Нутрициолог Марина Мельникова уверяет, что цитрусовые и горький шоколад по утрам помогут вам быстрее проснуться.
Так, например, апельсины богаты витамином C, который даёт организму дополнительную энергию. Однако Мельникова предупреждает, что цитрусовые лучше не есть натощак, т.к. это может вызвать язву.
Горький шоколад с содержанием какао бобов не менее 55% также оказывает положительное воздействие на настроение и бодрость благодаря пищевым волокнам и магнию, который способствует выработке эндорфинов и серотонина — гормонов счастья и борьбы со стрессом.
Нутрициолог дополнительно рекомендовала начинать день с каши, которая содержит медленные углеводы. Она поможет быстрее насытиться и зарядиться энергией на несколько часов. Яйца – ещё один замечательный вариант для завтрака, т.к. они полны минералов, витаминов и протеинов, необходимых для нормальной работы организма.
Мельникова посоветовала добавить овощи к утреннему приёму пищи и не забывать о молочных продуктах, богатых кальцием, калием и витамином D.