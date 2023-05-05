Насколько повышается риск умереть досрочно, если вы едите жирную пищу и не соблюдаете диеты

В исследовании участвовали 371 159 человек в возрасте от 50 до 71 года, данные которых собирались на протяжении 23,5 лет.

За это время произошло 165 698 смертей. Участники следовали либо низкоуглеводной диете, либо питались с низким содержанием жиров.

Результаты показали, что рацион с низким содержанием жиров, высоким потреблением растительного белка и качественных углеводов приводил к меньшему количеству смертей от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак.

В частности, общий риск смертности уменьшился на 18%, от болезней сердца – на 16%, а от рака – на 18%.

Тем временем, приверженцы низкоуглеводной диеты сталкивались с более высоким риском смерти, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Напомним, что ранее в марте 2023 года другая группа исследователей выявила, что средиземноморская диета может снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у женщин на 24% и смертность от всех причин на 23%.