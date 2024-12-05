Наука и технологии
Опубликовано 05 декабря 2024, 23:51
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Хотите накачаться? Не ешьте колбасы, научно доказан их вред мышцам

Повышенный риск остеоартрита коленей
Исследование: диета с ультрапереработанными продуктами увеличивает жир в мышцах. Новое исследование показало, что диета, богатая ультрапереработанными продуктами, может приводить к накоплению жира в мышцах, что затруднит наращивание мышечной массы и повышает риск остеоартрита коленей.
Хотите накачаться? Не ешьте колбасы, научно доказан их вред мышцам

© Ferra.ru

Исследование, представленное на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки, показало, что такие продукты, как колбасы, чипсы, сладости и полуфабрикаты, могут способствовать накоплению жира в мышцах бедра, даже если вы не превышаете норму калорий или не ведете малоподвижный образ жизни.

В исследовании приняли участие 666 человек в возрасте около 60 лет, из которых около 40% потребляли ультрапереработанные продукты. Ученые выяснили, что чем больше этих продуктов в рационе, тем больше жира накапливается в мышцах бедра, независимо от калорийности пищи.

Значительный накопление жира в мышцах может привести к ухудшению функции мышц и даже повысить риск развития остеоартрита коленей. Это открытие является важным шагом к пониманию того, как питание влияет на здоровье опорно-двигательной системы.

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