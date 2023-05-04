«Хотите понять, что ИИ пытается вас убить — купите Tesla»: основатель Apple высказался об автопилоте компании Маска

По его словам, те, кто хочет изучить «искусственный интеллект, пытающийся их убить, должны «купить Tesla».

Отношения Возняка с Tesla имеют и положительные, и отрицательные моменты. В 2013 году он купил первый Model S после того, как, по его словам, Илон Маск упрекнул его за покупку автомобиля с бензиновым двигателем.

Возняк регулярно выражал свое восхищение электромобилем и посещениями суперзарядок Tesla. Однако позже он приобрел Chevy Bolt EV и начал обсуждать возможность замены своего Tesla на новую машину.

Возняк купил второй Model S после выхода Autopilot 2.0, но продолжал критиковать систему. В своём последнем интервью для CNN он высказал недовольство прогрессом Tesla в области автопилотирования.