«Хотите понять, что ИИ пытается вас убить — купите Tesla»: основатель Apple высказался об автопилоте компании Маска

«Хотите понять, что ИИ пытается вас убить — купите Tesla»: основатель Apple высказался об автопилоте компании МаскаИнтересно, что об этом скажет глава Tesla?
Сооснователь Apple Стив Возняк выступил с критикой системы автопилота автомобилей Tesla.
По его словам, те, кто хочет изучить «искусственный интеллект, пытающийся их убить, должны «купить Tesla».
Отношения Возняка с Tesla имеют и положительные, и отрицательные моменты. В 2013 году он купил первый Model S после того, как, по его словам, Илон Маск упрекнул его за покупку автомобиля с бензиновым двигателем.
Возняк регулярно выражал свое восхищение электромобилем и посещениями суперзарядок Tesla. Однако позже он приобрел Chevy Bolt EV и начал обсуждать возможность замены своего Tesla на новую машину.
Возняк купил второй Model S после выхода Autopilot 2.0, но продолжал критиковать систему. В своём последнем интервью для CNN он высказал недовольство прогрессом Tesla в области автопилотирования.