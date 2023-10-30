Хотите стать умнее? Тогда вам точно нужно прокачать этот навык

Профессор психологии Чикагского университета, Дэвид Галло, утверждает, что переключение между языками тренирует мозг, укрепляя нейронные связи и улучшая способность к принятию решений.

Исследования показали, что при обработке информации на втором языке, люди принимают более рациональные и логичные решения. Это также отражается на критическом мышлении и памяти.

Галло считает, что говорить на родном языке может «усыпить» мозг, делая его менее критичным и более подверженным ошибкам. Однако использование второго языка может помочь «переключиться» в более аналитический и осторожный режим мышления.

Кроме того, исследование показало, что люди, говорящие на иностранном языке, менее подвержены дезинформации и ложным воспоминаниям. Это может быть связано с тем, что мозг становится более аналитическим и критическим при использовании второго языка.