Хотите устроиться на работу в Apple? Глава компании раскрыл некоторые секреты, как это сделать

В ходе подкаста, ведущей которого стала поп-звезда Дуа Липа, Кук обсудил ключевые качества, необходимые для того, чтобы стать частью команды Apple.

Он подчеркнул, что компания нанимает людей с разным жизненным опытом, включая тех, кто не имеет высшего образования или не знает программирования.

Основной акцент делается на способности к сотрудничеству. Кук заявил: «Мы ищем людей, которые умеют работать в команде, верят, что совместная работа может привести к лучшим результатам, чем индивидуальные усилия».

Идеальный кандидат в Apple должен быть любознательным, творческим и уметь работать в команде. Важно задавать вопросы и стремиться понять, как работают вещи и как думают люди.

Кук также отметил, что знание программирования, хотя и не является обязательным, может быть полезным, так как это «форма самовыражения и единственный глобальный язык, который мы все разделяем».