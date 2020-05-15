Христианская церковь подала в суд на сервис видеозвонков Zoom из-за хакерского взлома

Так, в иске, который был подан против компании, говорится о том, что хакер захватил контроль над компьютерами пользователей и воспроизвел “больные и возмутительные видео”. Когда же руководители церкви решили обратиться к Zoom за помощью, разработчик не оказал никакой поддержки для решения проблемы.

”Мы искренне сочувствуем тем, кто пострадал. В тот же день, когда мы узнали об этом инциденте, мы установили личность преступника, приняли меры по блокированию его доступа к платформе и сообщили о нем соответствующим властям”, — заявил при этом представитель компании Zoom.