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Хроническая усталость может оказаться раком мозга

32-летняя британка зря игнорировала симптомы

Очередную историю, показывающую, что нельзя игнорировать кажущиеся безобидными симптомы, рассказало издание The Sun. Мать четверых детей Эмили Корриган (Emily Corrigan) десять лет списывала плохое самочувствие на хроническую усталость, а затем врачи обнаружили у неё злокачественную опухоль мозга.

Эмили рассказала, что у неё часто сильно болела голова и не было сил, но она думала, что это нормальное состояние у многих матерей. В июле 2015 года партнёр убедил её обратиться ко врачам после сильного припадка, который приключился с ней дома в результате усилившейся головной боли.

В итоге, Эмили диагностировали астроцитому. Опухоль размером 4,2х4,5 см удалили, но в октябре произошёл рецидив и ей пришлось перенести повторную операцию. Всего британка посетила 30 сеансов лучевой терапии и на данный момент проходит химиотерапию.

Сейчас Корриган решила рассказать свою историю журналистам и обратить внимание на опасность хронической чрезмерной усталости.

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