Хронический недосып оказался причиной лишнего веса

В исследовании приняли участие 15 молодых здоровых мужчин. В течение 17 дней они участвовали в серии экспериментов. Первая часть исследования длилась 7 дней: участникам разрешалось спать, сколько хочется; вторая часть длилась 10 дней, участники могли спать не более 5 часов в сутки, а на ужин разрешалось есть только жирную пищу.

Все участники ежедневно сдавали анализ крови. Оказалось, что биохимия крови нарушилась и становилась хуже на фоне постоянного недосыпа. Это коснулось и еды: нарушился жировой обмен, жиры перестали усваиваться должным образом.

При этом у всех участников отмечалось усилившееся чувство голода, а на фоне плохой усвояемости жиров, это спровоцировало ожирение. По окончании экспериментов мужчины снова начали спать, сколько хотели, но скорость восстановления организма была меньшей, чем процесс ожирения, спровоцированный недосыпом.