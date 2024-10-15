Хуанг раскрыл планы NVIDIA по найму 50 000 сотрудников-людей и 100 млн ИИ-помощников

Опубликовано 15 октября 2024, 07:011 мин.
Хуанг раскрыл планы NVIDIA по найму 50 000 сотрудников-людей и 100 млн ИИ-помощниковАмбициозно
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг рассказал о планах компании нанять 50 000 сотрудников, которые будут работать в тандеме с 100 млн искусственных помощников.
В недавнем подкасте Хуанг отметил, что ИИ станет важным инструментом, который будет поддерживать работников-людей, помогая им справляться с рутинными задачами и ускоряя рабочие процессы.
По его словам, такое партнерство между людьми и ИИ будет способствовать более эффективной работе, не приводя к сокращению штата.
Наоборот, искусственный интеллект поможет повысить производительность труда, что в конечном итоге положительно скажется на доходах компании и уровне заработной платы сотрудников.
Хуанг подчеркнул, что внедрение ИИ в различные отделы компании создаст новые возможности для роста и развития бизнеса, а также изменит подход к работе.