Наука и технологии
Опубликовано 15 октября 2024, 07:01
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Хуанг раскрыл планы NVIDIA по найму 50 000 сотрудников-людей и 100 млн ИИ-помощников

Амбициозно
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг рассказал о планах компании нанять 50 000 сотрудников, которые будут работать в тандеме с 100 млн искусственных помощников.
Хуанг раскрыл планы NVIDIA по найму 50 000 сотрудников-людей и 100 млн ИИ-помощников
© ITHome

В недавнем подкасте Хуанг отметил, что ИИ станет важным инструментом, который будет поддерживать работников-людей, помогая им справляться с рутинными задачами и ускоряя рабочие процессы.

По его словам, такое партнерство между людьми и ИИ будет способствовать более эффективной работе, не приводя к сокращению штата.

Наоборот, искусственный интеллект поможет повысить производительность труда, что в конечном итоге положительно скажется на доходах компании и уровне заработной платы сотрудников.

Хуанг подчеркнул, что внедрение ИИ в различные отделы компании создаст новые возможности для роста и развития бизнеса, а также изменит подход к работе.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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