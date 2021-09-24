Художница научила робота-пса рисовать картины

По словам Агнешки, её заметил и предложил сотрудничество один американский коллекционер, заметивший, что она хорошо справляется с изображением техники. Так девушка проработала несколько лет.

Некоторое время назад Пилат увидела видео о робопсах Spot компании Boston Dinamics и решила изобразить их. В итоге она связалась с представителями компании, которые пригласили её на завод. Как отмечается, художница планировала сделать небольшие наброски, но уже посетила десяток выставок и пишет картины с этими роботами.

Результатом работы с Boston Dinamics стала выставка «Ренессанс 2.0», открывшаяся в Сан-Франциско с 23 сентября, на которой художница представила свои картины тематики Возрождения, но с роботами вместо людей. На картинах она изображает робота-пса Spot и человекоподобного Atlas.

Как отмечается, к выставке Агнешка Пилат готовилась вместе со Spot, который помог написать ей несколько картин. По словам Пилат, этот робот пока с трудом держит кисть и ему тяжело даются прямые линии. При этом «пёс» умеет учиться.