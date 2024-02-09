Художник создал светящийся виниловый проигрыватель

Бывший участник группы Roxy Music и заложник Зала славы рок-н-ролла, Брайан Ино, известен своим творческим вкладом и в области музыки, и в визуальном искусстве. В 2021 году он представил 50 уникальных проигрывателей винила через лондонскую галерею, каждый из которых стоил £20,000.

В 2024 году Ино возвращается с новой, немного менее ограниченной версией под названием Turntable II. Этот проигрыватель выполнен в круглой форме из акрила и оснащен светодиодами, создающими «генеративные цветовые пейзажи». В свободном режиме света в пьедестале и брусе проигрывателя независимо меняют цвета.

Turntable II ограничен 150 единицами по всему миру и продается по той же цене, что и оригинал 2021 года — £20,000. Проигрыватель поступит в продажу 13 февраля через галерею Paul Stopler в Лондоне, где он также будет выставлен до 9 марта.