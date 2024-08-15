Художники вынудили популярные ИИ для генерации картинок Midjourney и Stability AI раскрыть секретные документы в суде

Художники, включая Сару Андерсен, Карлу Ортис и Гжегожа Рутковского, подали коллективный иск против таких компаний, как Midjourney и Stability AI, обвиняя их в нарушении авторских прав.

Истцы утверждают, что компании использовали их работы для обучения своих моделей без разрешения.

Судья Северного округа Калифорнии Уильям Оррик постановил, что обвинения достаточно обоснованы для дальнейшего расследования.

Это означает, что юристы художников смогут получить доступ к внутренним документам компаний, раскрывающим детали их моделей и методов обучения.

В то же время, часть исков была отклонена, в том числе претензии, связанные с Законом о защите авторских прав в цифровую эпоху.

Тем не менее, художники довольны исходом, считая, что это значительный шаг в защите их прав.