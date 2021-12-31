Худшей компанией 2021 года стал известный IT-гигант. Лучшей тоже

Наука и технологии
Сегодня в 15:47
1 мин.
Худшей компанией 2021 года стал известный IT-гигант. Лучшей тожеВообще, итог получился достаточно ироничным
Yahoo Finance провела опрос, с целью выяснить, какую компанию её пользователи считают худшей в 2021 году, а какую — лучшей.
В результате оказалось, что самое негативное отношение у них к Meta (экс-Facebook) — против неё проголосовали 8% из общего числа опрошенных. Чаще всего люди критиковали компанию Марка Цукерберга за несправедливую модерацию и регулярные утечки данных. При этом нашлось немало и тех, кого не устраивает влияние социальных сетей на детей и подростков.
Что интересно, 30% респондентов считают, что Meta обязана не только извиниться и признать существующие проблемы, но также пожертвовать часть своих доходов на благотворительность.
Иронично, что та же группа опрошенных признала Microsoft лучшей компанией 2021 года.
Источник: Yahoo Finance