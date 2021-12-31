Худшей компанией 2021 года стал известный IT-гигант. Лучшей тоже

В результате оказалось, что самое негативное отношение у них к Meta (экс-Facebook) — против неё проголосовали 8% из общего числа опрошенных. Чаще всего люди критиковали компанию Марка Цукерберга за несправедливую модерацию и регулярные утечки данных. При этом нашлось немало и тех, кого не устраивает влияние социальных сетей на детей и подростков.

Что интересно, 30% респондентов считают, что Meta обязана не только извиниться и признать существующие проблемы, но также пожертвовать часть своих доходов на благотворительность.

Иронично, что та же группа опрошенных признала Microsoft лучшей компанией 2021 года.