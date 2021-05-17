Kia приостановила выпуск некоторых новых автомобилей из-за дефицита чипов

Пока что речь идёт о «выключении» лишь одного завода, причём лишь на два дня — 17 и 18 мая. Как пишет Businesskorea, именно в нём компании не хватает комплектующих для контроллеров подушек безопасности, регистрирующих ДТП и активирующих защитные механизмы.

Но учитывая, что ранее головная компания Kia — Hyndai — уже закрывала заводы ранее (с 7 по 14 апреля и с 6 по 7 мая), можно уже сейчас говорить о надвигающемся кризисе и в автопромышленности.

Так, специалисты из AlixPartners подсчитали, что дефицит микрочипов обойдётся мировой автомобильной индустрии примерно в 110 млрд долларов прибыли.