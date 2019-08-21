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Киану Ривз вернется к роли Нео в “Матрице 4”

Также в проекте примут участие одна из сестер Вачовски и Кэрри-Энн Моссv
Американское издание Variety, ссылаясь на председателя правления студии Warner Bros, заявило, что в производство было запущено продолжение культовой серии фильмов “Матрица”. По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.

По имеющимся данным, Лана Вачовски взяла на себя написание сценария, продюсирование и режиссирование нового фильма. Помимо нее над историей также будут работать Александар Хермон и Дэвид Митчелл — сценаристы другого проекта сестер Вачовски Sense8. Начало съемок намечено на 2020 год.

*”Многие из идей, которые я и Лилли исследовали 20 лет назад о нашей реальности стали сейчас даже более актуальными. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за ещё один шанс поработать с моими блестящими друзьями”, — рассказала Лана Вачовски.

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