Киану Ривз вернется к роли Нео в “Матрице 4”

По имеющимся данным, Лана Вачовски взяла на себя написание сценария, продюсирование и режиссирование нового фильма. Помимо нее над историей также будут работать Александар Хермон и Дэвид Митчелл — сценаристы другого проекта сестер Вачовски Sense8. Начало съемок намечено на 2020 год.

*”Многие из идей, которые я и Лилли исследовали 20 лет назад о нашей реальности стали сейчас даже более актуальными. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за ещё один шанс поработать с моими блестящими друзьями”, — рассказала Лана Вачовски.