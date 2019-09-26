Киану Ривз восхитился сценарием новой "Матрицы"

По словам актера, он уже успел получить сценарий и прочесть его. Само собой никаких подробностей пока ждать не стоит — максимум, чем Ривз готов был поделиться, это своим впечатлением от прочитанного. Так, исполнитель роли Нео рассказал, что остался под большим впечатлением от того, что ждет его героя. ”Это очень амбициозная история. Такой и должна быть!”, — резюмировал свою мысль актер.

Напомним, что съемки фильма, судя по данным анонимных источников, должны стартовать уже в начале 2020 года. Как сценарием, так и режиссурой новой части “Матрицы” занимается Лана Вачовски, режиссер оригинальной трилогии. На данный момент известно, что в фильм также вернется и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити.