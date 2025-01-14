Кибератака парализовала работу университета в Нидерландах, связанного с ASML

В университете объяснили, что отключение сети стало необходимой мерой для предотвращения более серьезных последствий. На данный момент специалисты работают над расследованием, чтобы определить масштаб ущерба и выяснить, были ли украдены данные.

Инцидент был обнаружен в субботу, когда на серверах университета была зафиксирована подозрительная активность. Хакеры пока не установлены, и с ними не удалось установить контакт. Университет обещает предоставить обновленную информацию о происшествии в понедельник.

Университет Эйндховена тесно сотрудничает с ASML, который активно инвестирует в его развитие, обучая будущих специалистов для своей компании. В этом году ASML выделила университету € 80 миллионов для обновления лабораторий и подготовки аспирантов.