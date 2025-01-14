Наука и технологии
Опубликовано 14 января 2025, 08:15
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Кибератака парализовала работу университета в Нидерландах, связанного с ASML

Образовательный процесс приостановлен до расследования инцидента
Технический университет Эйндховена в Нидерландах приостановил свою работу после кибератаки, которая привела к отключению его компьютерной сети. Университет, расположенный всего в восьми километрах от штаб-квартиры ASML, важного производителя оборудования для полупроводниковой отрасли, сообщил, что учебный процесс будет приостановлен как минимум до вторника.
Кибератака парализовала работу университета в Нидерландах, связанного с ASML

© Ferra.ru

В университете объяснили, что отключение сети стало необходимой мерой для предотвращения более серьезных последствий. На данный момент специалисты работают над расследованием, чтобы определить масштаб ущерба и выяснить, были ли украдены данные.

Инцидент был обнаружен в субботу, когда на серверах университета была зафиксирована подозрительная активность. Хакеры пока не установлены, и с ними не удалось установить контакт. Университет обещает предоставить обновленную информацию о происшествии в понедельник.

Университет Эйндховена тесно сотрудничает с ASML, который активно инвестирует в его развитие, обучая будущих специалистов для своей компании. В этом году ASML выделила университету € 80 миллионов для обновления лабораторий и подготовки аспирантов.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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