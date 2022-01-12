Кибератака привела к полной изоляции тюрьмы

Округ Берналилло был ввергнут в хаос на прошлой неделе, когда кибератака нарушила работу всех государственных служб.

Наиболее серьезной проблемой стало то, что городской центр заключения округа потерял доступ к некоторым ключевым функциям безопасности, в том числе к записям с камер и автоматическим дверям тюрьмы. Это вынудило администрацию округа заблокировать всю тюрьму, заставив всех заключенных в обозримом будущем находиться в своих камерах.

The Verge сообщает, что закрытие тюрьмы также вызвало небольшую юридическую проблему, так как это привело к потенциальному нарушению округом условий судебного процесса 1995 года. Согласно этому решению, заключенным должны были быть предоставлены определенные привилегии - например, гарантированное время пребывания вне камер и доступ к средствам связи, таким как телефоны. Некоторые из этих привилегий не могут быть обеспечены в нынешних условиях, и в результате округ был вынужден на прошлой неделе подать в федеральный суд экстренное уведомление с просьбой рассмотреть возникшие "чрезвычайные" обстоятельства.

В довершение всего, атака также вывела из строя важные базы данных тюрьмы, включая базу данных по отслеживанию инцидентов, в которой регистрируются все насильственные правонарушения.