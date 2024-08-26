Кибератаки на российские компании достигали рекордных 332 Гбит/с в феврале 2024

В мае 2024 года российские компании столкнулись с рекордным числом DDoS-атак — зафиксировано 7232 инцидента. Для сравнения, в предыдущие полгода средний показатель составлял около 5239 атак. Согласно отчёту провайдера IT-инфраструктуры Selectel, среднее количество атак на одну компанию практически удвоилось. Данные были собраны с помощью сервиса защиты Selectel и позволяют проследить тенденции и особенности атак на облачную инфраструктуру.

За первые семь месяцев 2024 года российские компании успешно отбили 31 436 DDoS-атак общей продолжительностью 3895 часов. Февраль отметился самыми мощными атаками, которые достигали объёма 332 Гбит/с и скорости 166 млн пакетов в секунду. Однако самые длительные атаки произошли в апреле, когда общая продолжительность инцидентов составила 1141 час, а средняя продолжительность одной атаки — 12 минут. В итоге, в среднем на одного клиента за полгода приходилось 1160 атак, с рекордным числом в мае.

Атаки были направлены на переполнение полосы пропускания и исчерпание ресурсов сетевого оборудования. В апреле также была зафиксирована максимальная длительность одной атаки, которая составила 172 часа на одного клиента.