Кибербезопасность тем слабее, чем меньше вы знаете английский: исследование

Главный вывод исследования состоит в том, что пользователи интернета, которые не говорят на английском языке, испытывают те же беспокойства относительно киберугроз, что и другие люди, но ограничены недостаточным доступом к соответствующим информационным ресурсам на своем родном языке. Это приводит к тому, что многие из них все еще прибегают к рискованным онлайн-поведениям.

Исследование также показало, что существующие ресурсы, например, веб-сайт Центра жалоб на интернет-преступления, предоставляются исключительно на английском языке, что создает барьер для других пользователей не владеющих английским языком.

Авторы исследования отмечают необходимость создания информационных и образовательных материалов о кибербезопасности на различных языках, чтобы учесть разнообразный уровень грамотности среди пользователей.

Исследователи также выразили надежду, что их работа поможет повысить доступность информации о кибербезопасности для всех пользователей интернета и внести вклад в борьбу с киберпреступностью.